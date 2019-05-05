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Marmaris'te binlerce kişi Hıdrellezi plajda kutladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 23:41 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi, 4,5 kilometre boyunca uzanan halk plajında Hıdrellezi kutladı.

Marmaris'te binlerce kişi Hıdrellezi plajda kutladı 

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi, 4,5 kilometre boyunca uzanan halk plajında Hıdrellezi kutladı.
Aralarında İngiliz, Alman, Ukrayna ve Rusya uyruklu yerleşik yaşayan yabancılarında bulunduğu binlerce Marmarisli bugün saat:20.30 sıralarında Hıdrellez'i kutlamak için plaja akın etti. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı 4,5 kilometre boyunca uzanan plaj dilek tutanlarla doldu. Kadın, erkek, genç, yaşlı birçok kişi, deniz kenarında 41 tane taşı dua ve dileklerle toplayarak poşetlere koydu. Plajda yakılan ateşin üzerinden üçer kez atlayarak dilekler tutuldu. Toplanan taşlar bir süre sonra dualarla denize atıldı. Kimileri yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaptı. Deniz manzarası eşliğinde Hıdırellez kutlayanlar şarkılarla eğlendi. Aileler eğlenirken çocuklarda kumlarda oyunlar oynadı, ayaklarını denize sokup taş attı.
Avukat Arzu Alper, "41 tane taşı toplayıp bir gül ağacı dibine koyarak ev, araba ve evlilik dileğinde bulunağım. Herkese sağlık ve huzur diliyorum" diye konuştu.
Balıkçılık yapan Dilek Selçuk, "Bol balık ve güzel bir turizm sezonu diliyorum" dedi.
Kamuran Akgül ise, "37 yıldır her Hıdrellez'de sahile gelerek taş toplar ve dilek dilerim. Yaradan ülkemize huzur ve barış versin" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te binlerce kişi Hıdrellezi plajda kutladı Marmaris'te binlerce kişi Hıdrellezi plajda kutladı Marmaris'te binlerce kişi Hıdrellezi plajda kutladı

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