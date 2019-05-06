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Marmaris'te binlerce kişi Hıdrellezi plajda kutladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi 4,5 kilometre boyunca uzanan halk plajında Hıdrellezi kutladı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, aralarında yabancı uyruklu yerleşik yaşayanlarında bulunduğu binlerce kişi 4,5 kilometre boyunca uzanan halk plajında Hıdrellezi kutladı.
Aralarında İngiliz, Alman, Ukrayna ve Rusya uyruklu yerleşik yaşayan yabancılarında bulunduğu binlerce Marmarisli bugün(Pazar) saat 20.30 sıralarında Hıdrellez'i kutlamak için plaja akın etti. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı 4,5 kilometre boyunca uzanan plaj dilek tutanlarla doldu. Kadın, erkek ve gençler deniz kenarında 41 tane taşı dua ve dileklerle toplayarak poşetlere koydu. Plajda yakılan ateşin üzerinden vatandaşlar üçer kez atlayarak dilek tuttu. Toplanan taşlar bir süre sonra dualarla denize atıldı. Kimileri yanlarında getirdikleri yiyecek ve içeceklerle piknik yaptı. Deniz manzarası eşliğinde Hıdırellez kutlayanlar şarkılarla eğlendi. Aileler eğlenirken çocuklarda kumlarda oyunlar oynadı, ayaklarını denize sokup taş attı.
Avukat Arzu Alper, ? 41 tane taşı toplayıp bir gül ağacı dibine koyarak ev, araba ve evlilik dileğinde bulunağım. Herkese sağlık ve huzur diliyorumö dedi. Balıkçılık yapan Dilek Selçuk, ? Bol balık ve güzel bir turizm sezonu diliyorumö dedi. Kamuran Akgül ise, ? 37 yıldır her Hıdrellez'de sahile gelerek taş toplar ve dilek dilerim. Yaradan ülkemize huzur ve barış versinö dedi.

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