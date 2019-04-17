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Marmaris'te bir grup kadından mazbata kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:24 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, meydanda buluşan CHP üyelerinin de bulunduğu 8 kadın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasını kutladı.

Marmaris'te bir grup kadından mazbata kutlaması

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, meydanda buluşan CHP üyelerinin de bulunduğu 8 kadın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasını kutladı.
Marmaris'te, aralarında CHP üyelerinin de bulunduğu 8 kadın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasının ardından Ulusal Egemenlik Caddesi'nde bulunan 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na geldi. Meydanda toplanan kadınlar, İmamoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu bez afişi açıp, "Mazbatayı aldık" diyerek alkışladı. Kadınlara çevreden geçen bazı vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Kutlama yapan kadınlardan CHP Kadıköy Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Esen Yıldırım Gürgan, "Çok mutluyuz. 2.5 aylık mücadele sonunda nihayet başkanımız mazbatasını aldı ve görevinin başında. Mart'ın sonu bahar demiştik bahar bahçe oldu" dedi. 5 dakika meydanda duran kadınlar ardından sessizce ayrıldı.

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Marmaris'te bir grup kadından mazbata kutlaması

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