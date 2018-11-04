Marmaris'te 'Cadılar Bayramı' kutlaması

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Barlar Sokağı Azmak Başı girişinde bulunan bir barda, 'Cadılar Bayramı' (Halloween) partisi düzenlendi.

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasında, renkli görüntüler ortaya çıktı. Çoğunluğunu ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ile İngiliz tur rehberlerinin oluşturduğu kalabalık bir davetli grubu programa katıldı. Parti için mekan, üzerinde kuru kafa figürleri bulunan ışıklı kabaklarla donatıldı. Partiye katılan davetlilerin yüzleri, ressamlar tarafından geceye uygun olarak çeşitli figürlere boyandı. Etkinliğe katılanlar, çalan hareketli müzikler eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Mekan işletmecisi Aykut Mertel, "Bu yıl 17'inci kez cadılar bayramı kutlaması yapıyoruz. Cadılar Bayramı konseptine uygun olarak işletmemizi süsledik. Yerleşik yaşayan yabancılar ve diğer katılanlarla beraber kutlama yapıyoruz" dedi.

Kutlamalara katılanlar arasında yapılan oylamayla, 49 yaşındaki İngiliz Elizabeth Bennett en iyi kostüm dalında birinci seçildi.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Genellikle çocukların çeşitli korkunç kostümler giyerek, bulunduğu köyün, mahallenin ya da beldenin evlerini kapı kapı gezerek şeker, meyve ve çeşitli hediyeler aldığı bayramdır. Cadılar Bayramı bir pagan festivali olarak ilk kez İngiltere'de İrlandalılar, İskoçlar ve Galliler tarafından kutlanmaya başlandı. 19'uncu yüzyılın sonunda bu gelenek Kuzey Amerika'ya göçenler tarafından devam ettirildi.