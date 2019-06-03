Marmaris'te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Pek çok tatilci yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğunluğu mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

Eşsiz güzellikleri ve cennet koylarıyla bilinen Marmaris'in tadını çadır tatili ile çıkarmak isteyenler ilçeye yerleşti. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, yasağın bulunmadığı merkeze yakın kırsal mahaller tercih edildi. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda yaklaşık 200 çadır kuruldu. Vatandaşlar yemeklerini piknik tüpte pişirip, zaman zaman mangal yaktı, çay demledi. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

'HEM UCUZ HEM DAHA KEYİFLİ'