HABER

Marmaris'te çadır tatilini tercih edenler sahillere yerleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çadır tatili yapmak isteyenler, ilçe merkezi dışındaki sahilleri doldurdu. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda, yaklaşık 200 çadır kuruldu. Pek çok tatilci yemeklerini piknik tüpünde pişirirken, çoğunluğu mangal yaktı. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

Eşsiz güzellikleri ve cennet koylarıyla bilinen Marmaris'in tadını çadır tatili ile çıkarmak isteyenler ilçeye yerleşti. Marmaris ilçe merkezindeki plajlarda çadır kurulmasının yasak olması nedeniyle, yasağın bulunmadığı merkeze yakın kırsal mahaller tercih edildi. İçmeler ve Adaağzı Mahalleleri ile Yalancı Boğaz ve Aktaş Mevkisi'ndeki plajlarda yaklaşık 200 çadır kuruldu. Vatandaşlar yemeklerini piknik tüpte pişirip, zaman zaman mangal yaktı, çay demledi. Denize girerek serinlemeye çalışan tatilciler, çadırları önünde dinlenip, kitap okudu.

'HEM UCUZ HEM DAHA KEYİFLİ'

Aktaş mevkisi sahilinde 2 çocuğuyla çadır kuran Eskişehirli Ayşe-Mustafa Akalan çifti, "İlk kez Marmaris'e çadır kurmaya geliyoruz. Çok keyifli ve güzel oldu. Bayram tatili boyunca ilçenin deniz gören kırsal mahallelerinde çadır kuracağız. Çadırcılardan bir ricamız var; Lütfen çevrelerini temiz tutsunlar. Çöplerini doğaya atmasınlar. Özellikle bu cennet yeşili, koruyup yangına neden olmasınlar" dedi.

İki kız arkadaşı ile birlikte İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi Mevkisi'nde çadır kuran üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Gülben Demir, "Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda burada kalmış ve çok beğenmiştik. Çadırda kalmak çok keyifli oluyor" dedi.

Yakınlarıyla İçmeler Sahil Yolu'nda çadır kuran Ahmet Gürpınar, otellerin pahallıya geldiğini belirterek, "Otel pahalıya geliyor ve beton duvarlar arasında kalıyorsunuz. Yeşil ve mavinin buluştuğu cennet sahilde doğa ile baş başa kalmak çok güzel. Mangal yapıyoruz, çayımızı demliyoruz, hem dinlenip hem de anın keyfini çıkartıyoruz" diye konuştu.

Uşak'tan tek başına tatile gelen fabrika işçisi Çetin Demir de "Bayramlarda bir yerlere kaçıp, çadır kurmayı seviyorum. Hem ucuz hem de kafamı dinleyip, eşsiz doğa ile baş başa kalıyorum. Ancak çadır kuranlar çevreyi çok kirletiyorlar. Çadırcılardan ricam temiz buldukları doğayı öyle bıraksınlar, ormana ve denize çöp atmasınlar" şeklinde konuştu.

Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi Annesine söylediklerine dayanamamıştı! Acı haber geldi
İzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsizİzmir'de bayramda toplu taşıma ücretsiz
Ramazan bayramı tebrikleri!Ramazan bayramı tebrikleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Trump'tan çok sert çıkış: Amaç nedir, size ne sağlayacak bu?

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Ramazan ayının ardından idam edilecekler! Flaş çağrı!

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

Bakan Selçuk duyurdu: 50 bin TL’ye kadar destek

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

'İstanbul'un işgalini fetih zanneden vasatlar...'

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

MHP'li başkana sahur vakti pompalı tüfekle saldırdılar!

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

'Geceleri uyuyamıyoruz!' Eğer yardım edilmezse...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Hakkari'de çatışma: 2 şehit, 2 yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 3 asker şehit

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Emniyet şeridinde korkunç kaza! Diri diri yandı

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de! Ulubey Kanyonu doğa tutkunlarını bekliyor

Dünyanın ikinci büyüğü Türkiye'de!

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Uşak'ın 'saklı cenneti' hayran bırakıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Çifte Minareli Medrese motifleriyle göz kamaştırıyor

Bayram mesajları 2019: Yakınlarınız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Hatay'da askeri araç kaza yaptı! Çok sayıda asker yaralı

Askeri araç devrildi! 19 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.