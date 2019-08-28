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Marmaris'te çevre ve deniz dibi temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:54 | Son Güncelleme

 MARMARİS'teki AKUT gönüllüleri, dalgıç polisler ve belediye temizlik ekipleri ile birlikte uçurum kenarlarında, deniz dibinde ve arazide temizlik yaptı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'teki AKUT gönüllüleri, dalgıç polisler ve belediye temizlik ekipleri ile birlikte uçurum kenarlarında, deniz dibinde ve arazide temizlik yaptı.

Marmaris Belediyesi koordinesinde Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve İlçe Su Altı Grup Amirliği Deniz Polisi ekipleri, duyarlılığı artırmak amacıyla deniz kıyısında, deniz dibinde ve arazide temizlik çalışması yaptı. Bu sabah 20 belediye temizlik işçisi, 4 dalgıç polis ve 5 AKUT gönüllüsü, İçmeler Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkisine geldi. AKUT ekipleri 30 metrelik uçurumlarda, dalgıç polisler deniz dibinde, belediye ekipleri ise çevrede temizliğe başladı. 6 saat süren temizlik çalışmasında pet ve cam şişe, yat banyo aparatları, plastik sandalye ve masa, çocuk bezi, poşet, izmarit, alüminyum ile demir aksamlar toplandı. Dalgıç polisler; çöp konteyneri, ağlar, pet şişe ve çeşitli yat malzemeleri çıkardı. Toplanan çöpler, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisine götürüldü.

AKUT Marmaris Gönüllüsü Hakan Şahin, "Belediye ekipleriyle koordineli olarak önceki gün Turunç Mahallesi'nde temizlik yapmıştık. Bugün İçmeler Mahallesi'ndeki yamaçlarda temizlik yaptık. Amacımız, çevre duyarlılığını artırmak. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

DHA-Genel - Türkiye-Muğla / Marmaris -

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