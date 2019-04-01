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Marmaris'te CHP'li Oktay kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 00:20 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı oldu.

Marmaris'te CHP'li Oktay kazandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP'li Mehmet Oktay belediye başkanı oldu. Partililer kutlama yapmak için 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nı doldururken, Mehmet Oktay, Marmaris'te kimseyi ötekileştirmeden çalışacağını söyledi.
Marmaris'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni resmi olmayan sonuçlara göre CHP'li Mehmet Oktay, kazandı. Şehir meydanına inen partililer adaylarının başkanlığını kutlamak için halaylar çekip Muğla zeybeği oynadı. Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapatan CHP'liler, ellerinde Türk bayrağı ve parti flamaları ile 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na yürüdü. Partililer sık sık 'Cumhuriyetin kalesiyiz' sloganları attı. Dev ekranda CHP adayı Oktay'ın seçim çalışmaları gösterildi. Ellerinde meşale ve konfetilerle meydanı dolduran yaklaşık 3 bin kişi davul zurna eşliğinde şarkılar söyledi. Yaklaşık 100 aracın bulunduğu konvoy şehir turu attı. Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine telefonla açıklama yapan CHP'li Marmaris Belediye Başkan adayı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 15 yıldır devam eden ötekileştirme, ayrıştırma ve kin bitmiştir. Bundan sonra önümüze bakıp halkımızla beraber belediyemizi yöneteceğiz. Marmaris'in gücü kavga ile değil birleşerek ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet kalesini doğru ellerde daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

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Marmaris'te CHP'li Oktay kazandıMarmaris'te CHP'li Oktay kazandıMarmaris'te CHP'li Oktay kazandıMarmaris'te CHP'li Oktay kazandı

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