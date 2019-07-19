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Marmaris'te çiçek açan agave bitkisi ilgi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 10:25 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altında olan 'agave' bitkisi, çiçek açtı.

Marmaris'te çiçek açan agave bitkisi ilgi çekti

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nce (UNESCO) dünya mirası listesine alınan ve koruma altında olan 'agave' bitkisi, çiçek açtı.
UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan ve koruma altında bulunan, anavatanı Orta ile Güney Amerika olan 'agave' bitkisi, İzmir'in Seferihisar ve Foça ilçesinin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesinde de görüldü. Halk arasında 'sabır otu' diye de bilinen agave bitkisinin çiçeğini ilk kez görenler, dikkatlice inceledi. Ulusal Egemenlik Caddesi Kemeraltı Mahallesi'nde, çitlerle çevrilmiş boş bir arazide, boyları 8 ile 15 metreyi bulan bitkilerde açan sarı çiçekler, görenlerin ilgisini çekti.
Çiçeği inceleyenlerden bir otelde teknisyen Salih Akdağ (40), "Böyle güzel çiçek açtığını görünce, cep telefonuyla çekip anneme ve aileme gönderdim. İlk defa böyle bir şeye şahit oldukları için benim gibi ailem de çok şaşırdı. Bu sokaktan geçen birçok kişi, çiçekleri görünce telefonla fotoğraf ve video çekip, hayranlıkla baktı" dedi.
Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Ziraat Mühendisi Ali Erdil ise, "Çiçek açtıktan sonra kurur ve tohumları toprakla buluşarak olduğu yerde filizlenir. Çiçek açan dalı ise 8 ile 15 metre arasında uzun olabilir. Halkımız, bitkinin ilk kez çiçeğini görünce ilgisini çekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te çiçek açan agave bitkisi ilgi çektiMarmaris'te çiçek açan agave bitkisi ilgi çektiMarmaris'te çiçek açan agave bitkisi ilgi çektiMarmaris'te çiçek açan agave bitkisi ilgi çekti

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