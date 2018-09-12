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Marmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 13:10 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E.L.H.

Marmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan E.L.H. (35) adlı kadına cinsel saldırıda bulunup, darbetmekle suçlanan, polis tarafından kaldığı otelde yakalanarak gözaltına alınan Declan Tyrone Marshal (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Finans uzmanı E.L.H., 3 Eylül'de, tatil için kendisi gibi İngiliz vatandaşı olan arkadaşı Lauren Jane Russel'in (31) İçmeler Mahallesi'ndeki evine geldi. İki kadın arkadaş, pazartesi günü, Yat Limanı'nda bulunan Barlar Sokağı'ndaki bir diskoya gitti. Eğlenenen iki arkadaş burada, İngiliz vatandaşı Declan Tyrone Marshal ile tanıştı. Gecenin sonunda üçlü, taksi ile Russel'in evine geçti. İddiaya göre, cebinde yeterli parası olmadığını ve o saatte dolmuş bulunmadığı için evine dönmesinin zor olduğunu belirten Marshal da iki İngiliz kadınla kalıp, salondaki kanepeye uzandı.
Sabah E.L.H.'nin odasından gelen sesler üzerine merak eden Russel, yanına gittiğinde arkadaşını yerde darbedilmiş olarak baygın halde bulup, ambulans çağırdı. Sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan E.L.H., tedaviye alındı. Elmacık kemiğinde kırık ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan E.L.H., buradaki ilk tedavisinin ardından Muğla'daki, plastik cerrahi servisi bulunan başka bir hastaneye sevk edildi. E.L.H., ilk tedavisinin ardından polise verdiği ifadesinde, gittikleri diskoda tanıştıkları ve gecenin sonunda kendileri ile birlikte gelen Marshal'ın odalarına çekilmelerinden bir süre sonra yanına geldiğini belirtip, "Yatağa yanıma uzanıp, beni elle taciz etti. Bu sırada uyanmam üzerine, ilişki teklifinde bulundu. Erkek arkadaşım olduğunu söyleyip, teklifini geri çevirdim, odamdan uzaklaştırmak istedim. Öfkelenip yüzüme yumruk attı, diz kapağı ile defalarca vurup, kaçtı. Bayılmışım" diyerek, şikayetçi oldu.
Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, olayın meydana geldiği evin çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, Declan Tyrone Marshal'ın eşkaline ulaşıldı. Eşkalden yola çıkan polis, bu defa MOBESE ve ilçedeki diğer bazı güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek, şüphelinin kaldığı oteli tespit etti.
Dün otele operasyon düzenleyen polis, Declan Tyrone Marshal'ı yakalandı. Polisteki sorgusunda, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Marshal, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'cinsel saldırı' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklandı.

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Marmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandıMarmaris'te 'cinsel saldırı' ile suçlanan İngiliz tutuklandı

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