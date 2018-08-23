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Marmaris'te cip safariye Ortadoğulu turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, yerli ve yabancı turistlerin 'olmazsa olmaz'ları arasında yer alan cip safari turları, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle iki katına çıkarıldı.

Marmaris'te cip safariye Ortadoğulu turist ilgisi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, yerli ve yabancı turistlerin 'olmazsa olmaz'ları arasında yer alan cip safari turları, Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk nedeniyle iki katına çıkarıldı. Turlara, Ortadoğulu turistler yoğun ilgi gösteriyor.
Marmaris'te, tozlu ve taşlı dağ yollarıyla nehirlerin çevrelerinden geçen, ilçenin doğal, tarihi güzelliklerini sunan, kırsal mahalleleri de içine alan cip safari turlarına, Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşların yanı sıra yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde bulunan TÜRSAB belgeli cip safari acenteleri, her gün gündüz ve gece olmak üzere iki tur düzenliyor. Saat 09.00'da başlayan turlar, saat 19.00'da bitiyor. Saat 24.00'te başlayan turlar ise gün doğumuyla sona eriyor.
Kurban Bayramı'nda tatilcilerden gelen yoğun talep üzerine normalde her gün 4 araç ile ile tura çıkan acenteler, bu sayıyı 8'e çıkardı. Dört çeker cipler, en fazla 8 kişilik gruplarla belirledikleri parkurlarda ilerliyor. İstenilen hizmet ve parkur uzunluğuna göre kişi başı 35 ile 70 lira arasında değişen cip safari turları, trafiğin olmadığı orman yollarında geçiyor. Ciplerde bulunan personel, tatilcileri esprileri ile eğlendirirken, karşılıklı su savaşı yapılarak hareketli müzikler eşliğinde dans ediliyor. İlçenin dünyaca ünlü Orhaniye, Selimiye, Bozburun, Bayır ve Söğüt turistik mahallerinin orman yollarında ilerleyen cipler, tarihi yerlerde duruyor, burada tatilcilere bilgiler veriliyor. Belirlenen noktalarda öğle yemeği molasında yorgunluk atan tatilciler, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğlenerek, yolculuğa devam ediyor. Kurban Bayramı'nı ilçede geçiren Katar, İran, Lübnan ve Ürdünlü turistler de cip safariye büyük ilgi gösteriyor. Cip safari çalışanları, tatilcilerin eğlencelerini kamera ve fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Gündüz turları, turistik kırsal mahallelerdeki orman ile deniz manzarasına hakim tepelerde gün batımının seyri ile gece turlarında ise gün doğumunun izlenmesiyle sona eriyor.
29 yıl önce Marmaris'te ilk cip safari turlarını başlatan tur şirketinin sahibi Şenay Tokmak, "Şehrimize gelen Türk ve yabancı misafirlerimizin olmazsa olmazları arasında cip safari turları var. Kurban Bayramı nedeniyle yoğun bir talep mevcut. İlçemizde tatil yapanların yanı sıra Kurban Bayramı için gelen Müslüman Ortadoğuluların talepleri üzerine turları artırdık. Gündüz ve gece olmak üzere konaklamasız 2 turumuz mevcut. Parkur uzunluğu ve isteklere göre fiyatlandırmamız herkese eşit. Bizler, turizm elçileri gibi şehrimizin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Müzikler eşliğinde toprak yollarda personellerimizin esprileri eşliğinde eğlendiriyoruz. Tatilcilerden gelen taleple araç sayımızı artırarak profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat tur düzenliyoruz" dedi.

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