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Marmaris'te Demokrasi ve Milli Birlik Meşalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 02:39 | Son Güncelleme

 15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için toplandı.

Taylan YILDIRIM- Ali GÜNDOĞAN- Tekin GÜRBULAK/MARMARİS (Muğla), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe teşebbüsünün en önemli merkezlerinden olan Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde toplanan binlerce kişi ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için toplandı. İlçede bulunan ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil için gelen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında Muğla Valisi Esengül Civelek, darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarından Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker ile birlikte en önde sürüdü, acılı annenin elinden tutup destek verdi.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinin en önemli noktalarından olan Marmaris'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Darbeci suikast timinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırı yaptığı Marmaris kutlamaların merkezi oldu. 2016 yılı 15 Temmuz'unda hain darbeci askerler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast için Marmaris'e gitti. Burada ummadıkları bir polis direnişiyle karşılaşan darbeci askerlerle saatler süren çatışmalar yaşandı. Darbeci askerler hain planlarını gerçekleştiremeyip kaçtı. Çatışmalarda ise polis memurları Nedip Cengiz Eker ve Mehmet Çetin şehit oldu. Darbeden sonra darbeci askerlerden 17'si günler süren operasyonlar sonucunda yakalandı. Darbeci askerler ğırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmarislilerin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden vatandaşlar da ilçeye akın etti. Vatandaşlar, Adliye Meydanı'nda toplandı. Polisin arama noktasından geçen vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe geçti. Cumhuriyet ve Atatürk Caddesi üzerinden yaklaşık dört kilometre yürüyen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ulaştı.

ŞEHİT POLİS MEMURUNUN ANNE VE BABASI EN ÖNDE YÜRÜDÜ

Yürüyüş sırasında Muğla Valisi Esengül Civelek, darbecilerle çıkan çatışmada şehit olan polis memurlarından Nedip Cengiz Eker'in annesi Güzel Eker ve babası Nihat Eker ile birlikte en önde yürüdü, acılı annenin elinden tutup destek verdi. İlçedeki turistler de yürüyüşe ilgi gösterdi. Cep telefonlarının kameralarıyla görüntü alan turistler yürüyüşe alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, katılanlar 15 Temmuz logolu tişörtleriyle dikkat çekti. Meydanda binlerle kişinin katıldığı törende de, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, Kuranı kerim tilaveti okundu, dua edildi. 15 Temmuz'a dair sinevizyon gösterisi yapıldı, şiirler okundu, mehter takımı gösteri yaptı. Su sporları gösterisi oldu. Tören saat sela okunmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

15 TEMMUZ DARBE GIRISIMININ EN ONEMLI MERKEZLERINDEN BIRI OLAN MARMARIS'TE DUZENLENEN ANMA ETKINLIGINE, CUNTACI ASKERLERLE GIRDIGI CATISMADA SEHIT OLAN POLIS MEMURLARINDAN NEDIP CENGIZ EKER'IN ANNESI GUZEL VE BABASI NIHAT EKER DE KATILDI. YURUYUS BOYUNCA VALI ESENGUL CIVELEK, SEHIT ANNESI GUZEL EKER'IN ELINI TUTARAK, DESTEK OLMAYA CALISTI. (FOTOGRAF: MARMARIS(MUGLA), DHA)

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