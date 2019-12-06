Marmaris'te deniz 5 metre çekildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde deniz 5 metre çekildi.

İlçenin Uzunyalı ve İçmeler plajları ile Adaköy Mahallesi Aktaş mevkisinde, denizin 5 metre çekilmesine bağlı olarak adacıklar oluştu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, AA muhabirine, deniz çekilmesinin her yıl yaşanan normal bir doğa olayı olduğunu, özellikle kış aylarındaki çekilmeyi gelgit olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Deniz çekilirken başka bölgelerde de yükselme meydana geldiğine, doğanın kendi döngüsünde yaşanan bir durum olduğuna dikkati çeken Önsoy, şunları belirtti:

"Normal bir doğa olayı. Bu zamanlarda her zaman oluyor. Fırtınadan sonra yaşanan normal bir durum. Çekilme ve yükselmeler çok normal. Korkulacak endişe edilecek bir olay yok. Çok uzun sürecek bir durum değil."

Marmaris'teki deniz çekilmesinin depremle ilgisi bulunmadığını aktaran Özsoy, "Gelgit olayı, ay ve güneşin dünya üzerindeki çekim kuvvetinden kaynaklanıyor. Kış mevsiminde dünya, güneşe en yakın konumda bulunuyor. Bununla birlikte fırtına gibi doğa olayları da gelgit etkisini artırıyor. Marmaris'teki deniz çekilmesi, fırtına sonrası yaşanan gelgitle ilgili. Birkaç gün içinde normale dönecektir." diye konuştu.

