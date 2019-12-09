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Marmaris'te deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 10:09 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin birçok kenti soğuk kış koşulları ve karla mücadele ederken, Marmaris'te turistler denizde kulaç attı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- TÜRKİYE'nin birçok kenti soğuk kış koşulları ve karla mücadele ederken, Marmaris'te turistler denizde kulaç attı.

Yurtta soğuk hava etkisini gösterirken, Marmaris'te yazdan kalma günler devam ediyor. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 24 dereceyi gösterdiği ilçe merkezinde, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilenler, sahil yoluna akın etti. Kimileri sahil yolunda yürüyüş yaparken, bazıları kafeteryalarda oturarak eşsiz deniz manzarası eşliğinde anın keyfini çıkardı. Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı halk plajında portatif sandalyelerini açanlar, denizi seyretti. Marmarisliler, Yat Limanı ve Saman İskelesi'nde bulunan kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Türkmenistan Parkı'nda çocuklar ebeveynleri ile oyunlar oynadı. Kimi vatandaşlar, meraklı bakışlar altında Siteler Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. 3 arkadaşı ile denize giren Ahmet Çiçek (61), "Aralık ayında denize giriyoruz. Çok güzel oluyor ve dinç kalıyorum. Bugün ve yarın da deniz keyfi sonra yağmur geliyor. Havalar güneşli olduğunda, fırsat buldukça denize girmeye devam edeceğim" dedi.

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, "Salı günü öğleden sonraya kadar ilçe merkezinde hava güneşli ve açık. Çarşamba günü aralıklarla yağmur bekleniyor. Gündüz 19- 24 derece sıcaklık hakim. Deniz suyu sıcaklığı 11- 13 arası değişiyor" dedi.

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