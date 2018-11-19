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Marmaris'te drone ile trafik denetimleri başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 11:29 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, drone ile gökyüzünden trafik denetimlerine başlandı.

Marmaris'te drone ile trafik denetimleri başladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, drone ile gökyüzünden trafik denetimlerine başlandı. İlçe merkezinin ana caddelerinde farklı saatlerde yapılan denetimlerde kurallara uymadığı drone ile tespit edilen 23 araca ceza kesildi.
Marmaris Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki Ulusal Egemenlik Caddesi, Yeni Datça Yolu ve Atatürk Caddesi'nde drone ile gökyüzünden denetimlerin ilkini gerçekleştirdi. 20'şer dakika arayla farklı cadde ile sokaklarda 2 saat süreyle gökyüzünden denetim yapıldı. Trafik ışıklarına uymayan, motosiklet kaskı ve emniyet kemeri takmayan toplam 24 sürücü drone ile tespit edilidi. Bu sürücülerden 21'i güzergah üzerinde bekleyen trafik polisleri tarafından durdurularak ceza kesildi. Kırmızı ışık kuralını ihlal eden ve farklı güzergahlara giden 4 otomobilin ise plakalarına ceza yazıldı.
HAFTANIN FARKLI GÜNLERİNDE ŞEHİR İÇİ VE ÇEVRE YOLLAR DENETLENECEK
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Haftanın farklı günlerinde drone ile şehir içi ve çevre yolunda denetimler yapacağız. Marmaris'te otomobillerden fazla olan motosiklet sürücülerin kask takıp takmadığı denetlenecek. Ayrıca sinyalizasyon cihazlarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler ağırlıklı olarak kontrol edilecek. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar ekiplerimiz tarafından durdurularak yerinde ceza uygulanacak. Kaçan veya fark edilmediklerini zanneden sürücülerin ise plakalarına ceza uygulanacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te drone ile trafik denetimleri başladıMarmaris'te drone ile trafik denetimleri başladıMarmaris'te drone ile trafik denetimleri başladıMarmaris'te drone ile trafik denetimleri başladı

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