Marmaris'te eğlence mekanlarında narkotik köpeği ile denetim

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Barlar Sokağı'ndaki eğlence mekanları, 500 polis ve eğitimli narkotik köpeği eşliğinde denetlendi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde kaçakçılık, organize suçlar, narkotik, asayiş, terör birimleri ve motosikletli yunus timlerinden oluşan 500 polis, narkotik köpeği 'Hera'dan da yararlanarak, Kurban Bayramı öncesi huzur operasyonu yaptı. Şehir merkezinde bulunan 90 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı'nın giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı, sokakta dolaşanların kimliklerini kontrol etti. Disko ve gece kulüplerine giren polisler, müziği kapattırarak vatandaşların kimlik kontrolünü, alkollü içkilerin denetimini gerçekleştirdi. Narkotik köpeği ise mekanlarda uyuşturucu madde araması yaptı. Eğlenmeye gelen yabancı turistler, polis köpeğini severek öz çekim yaptı.
Bugün saat 00.15'te başlayarak saat 02.00'de son bulan denetiminde 3 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 29 kişi gözaltına alındı. 300 litre gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi. 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşletmelerin ruhsatları incelendi. Eksikleri bulunan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. Barlar Sokağı çevresindeki park halinde bulunan 168 aracın plakaları kontrol edildi. Haciz kararı bulunan 3 araç, özel çekiciyle otoparka götürüldü.
AMAÇ HUZUR VE GÜVENLİ BAYRAM
Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla ve Marmaris ekiplerimizle birlikte eğlencenin kalbi olarak adlandırılan Barlar Sokağı'nda kapsamlı bir denetim yaptık. Huzur ve güvenli bayram adı altında yaptığımız denetimlere tatile gelen vatandaşlarımız memnuniyetle karşıladı. Turizm sezonunda sık aralıklarla yaptığımız denetimlerimizi bayram süresince devam ettireceğiz. Hedefimiz misafirlerimizin huzurlu ve güvenli bayram geçirmelerini sağlamak" dedi.
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