Marmaris’te eğlencenin kalbine 'huzur ve güven' denetimi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MUĞLA’nın Marmaris İlçesi’nde bulunan dünyaca ünlü Barlar Sokağı’ndaki eğlence mekanları, 250 polis ve eğitimli 2 narkotik köpeği eşliğinde denetlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde asayiş, terör narkotik ve Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Muğla Narkotik Müdürlüğü’nden oluşan 250 polis, narkotik köpeği Maço ve Oscar’dan yararlanarak, 'Huzur ve güven' denetimi yaptı. İlçe merkezinde bulunan 300 metre uzunluğunda, 90 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı’nın giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı, sokakta dolaşanların kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Disko, bar ve gece kulüplerine giren polisler ise Türkçe ve İngilizce anons yaptırarak kimliklerin çıkarılmasını istedi. Vatandaşların kimlik kontrolünü, alkollü içkilerin denetimini gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri ise eğlence mekânlarında uyuşturucu madde araması yaptı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI