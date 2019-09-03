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Marmaris'te esnafı sahte sterlinle dolandıran 7 turist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, sahte sterlin ile alışveriş yapan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı 7 turist, kaldıkları otel odalarında yakalandı.

Marmaris'te esnafı sahte sterlinle dolandıran 7 turist yakalandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, sahte sterlin ile alışveriş yapan Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı 7 turist, kaldıkları otel odalarında yakalandı. Şüphelilerin odalarında 20'şer sterlinlik 20 sahte banknot ele geçirildi.
Dün Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'ne gelen taksi şoförü, yolcu olarak aracına binen turistlerin verdiği İngiliz sterlinin sahte olduğunu belirtip, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, taksiye binip, şoföre sahte sterlin veren turistler tespit edildi. Pakistan uyruklu İngiliz vatandaşı olan şüpheliler H.A., M.A.B., M.A.H., M.R.A., R.K.S., İ.M. ve Z.H., kaldıkları otellere düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin odalarında yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 20'şer sterlinlik 20 sahte banknot ele geçirildi. Şüphelilerin, alışveriş yaptıkları 6 esnafa da sahte sterlin verdikleri ortaya çıktı. Sahte sterlin mağduru esnaflar da şikayetçi oldu.
Poliste tercüman aracılığıyla verdikleri ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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