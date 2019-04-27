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Marmaris'te ev kadınları, el işi ürünlerini defile ile sergiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 22:44 | Son Güncelleme

MARMARİS'te açılan kurslara katılan ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te açılan kurslara katılan ev kadınlarının yaptığı el emeği göz nuru ürünler, sergide beğeniye sunuldu.

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası, bu yıl 18'incisini gerçekleştirdiği Marmaris Otantik El Sanatları Sergisi'ni kentteki bir alışveriş merkezinin salonunda açtı. Oda tarafından açılan kurslara katılan kadınların yaptığı 'seramik işleme', 'dantel', 'kilim dokuma', 'dokuma elbise', 'el örme çanta' gibi ürünler sergilendi. Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şükrü Ayyıldız, Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, Marmaris Kızılay Başkanı Hayrullah Sağlam, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçede yerleşik yaşayan yabancılar ve çok sayıda kişi ile turistler serginin açılışına katıldı.

Serginin açılışında gerçekleştirilen etkinliklerde, ilk olarak, Marmaris'e özgü kendi diktikleri yöresel elbiseleri giyen kadın ve erkekler, temsili kız isteme töreni gerçekleştirdi. Ardından kadınlar, 6 aylık kurs boyunca yaptıkları el dokuma elbiseleri giyip, el dokuma çantaları kollarına takarak podyumda yürüdü. İki bölümden oluşan defilenin sonunda gelinlik ve abiye kıyafetler tanıtıldı. Kursiyer ev kadınlarının çocukları Marmaris yöresine özgü zeybek oyununu oynadı. Etkinliğin sonunda kursiyerler ve katılımcılar, çalan hareketli müzikler eşliğinde dans etti.

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odası Müdürü Mehmet Ayyıldız, "Kursiyerlerimizin meslek öğrenip kendilerine, ailelerine ve Marmaris'e maddi ve manevi yönden faydalı olmalarını amaçlıyoruz. Kurslarımıza katılanlar 6 ay gibi kısa bir sürede kendi el emeklerini üretebiliyorlar" dedi.

Serginin yarın saat 18.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.

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