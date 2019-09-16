HABER

Marmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

MARMARİS'te kuyumculuk yapan ve sosyal medyada 'gezgin' kimliği ile tanınan Fatih Koparan'ın (37) iş yerinin önünde uğradığı sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntüledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te kuyumculuk yapan ve sosyal medyada 'gezgin' kimliği ile tanınan Fatih Koparan'ın (37) iş yerinin önünde uğradığı sopalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İskoç turistler tarafından cep telefonuyla çekilen 9 saniyelik görüntüde, Koparan'ın nasıl darbedildiği görülüyor.
Marmaris'te kuyumcu dükkânı bulunan, gezgin Fatih Koparan (37), dün öğle saatlerinde, iş yerine girerken, bir grubun sopalı saldırısına uğradı. Saldırıyı Twitter'dan duyuran Koparan, "Arkadaşlar dükkânıma girerken 10 kişi saldırdı, linç ettiler. Lütfen birileri yardım etsin artık" diyerek, yardım istedi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Koparan, kendisini döven kişileri daha önce hanutçuluk yaptıkları için şikâyet ettiğini ve yan dükkanında çanta satışı yapan esnaflar olduğunu belirtti. Saldırganlardan şikâyetçi olan Koparan'ın saldırı sonrası kendisine ait Twitter hesabından "Arkadaşlar mafya hala dükkanımın önünde ölümle tehdit ediyor. Kimse gelmiyor. Polis hala gelmedi. İnsanlar linç etmek için toplandı ve gelen yok uzun süredir. Bunlar kaçakçı arkadaşlar. Ben devamlı polise şikâyet ettiğim için rahatsız oldular. Bir şey yapılmazsa beni öldürecekler. Onlarca kişi ellerinde aletlerle saldırdılar. Hala polislerin yanında ölümle tehdit ediyorlar. Defalarca yazdım burada, defalarca 155'i aradım. Ölmem mi gerekiyor" paylaşımda bulunduğu görüldü.
Başı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve sağ işaret parmağında kırık bulunan Koparan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Koparan, götürüldüğü Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi'nde kendisine saldıranlardan şikayetçi oldu.
İSKOÇ TURİSTLER OLAY ANINI GÖRÜNTÜLEDİ
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis, Koparan'ın kuyumcu dükkanındaki olay anının yer aldığı güvenlik kamerası kayıtlarına incelenmek üzere el koydu. Kavganın yaşandığı sırada olay yerinin yakınından geçen ve korku dolu anlar yaşayan bir grup İskoç turistin, o anları cep telefonlarıyla görüntülediği ortaya çıktı. İskoç turistlerin, çevredeki diğer esnafların kendilerine engel olması nedeniyle sadece 9 saniye gibi bir süre çekim yapabildikleri anlaşıldı.
'9 DAKİKA İÇİNDE OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ'
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise kuyumcu Fatih Koparan'ın darp edildiği kavgaya, kendilerine ihbarın yapılmasından itibaren 9 dakika içinde olay yerine giderek müdahale ettiklerini, 3 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi. Öte yandan gözaltına alınan 3 kişinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntülediMarmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntülediMarmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntülediMarmaris'te Fatih Koparan'a dayağı İskoç turistler görüntüledi

PARTNER Soğuk algınlığının şifa kaynağı Soğuk algınlığının şifa kaynağı
Orta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacakOrta Karadeniz Bölgesi Türkmenistan televizyonunda tanıtılacak
Şule Çet davasında yeni gelişme! Şule Çet davasında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

Canlı yayında açıkladı! Vedat'a tarihi bonservis

'Her an yeniden vurabiliriz!'

'Her an yeniden vurabiliriz!'

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Salıncaklar kaldırılmıştı! 'Dünyaya mesaj vermek istedik' dediler ve...

Şule Çet davasında yeni gelişme! Telefonu ikinci kez incelenicek

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Paşinyan'a sert tepki

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ermenistan'a sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.