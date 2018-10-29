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Marmaris'te fener alayı yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 23:59 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla 'Cumhuriyet ve Demokrasi' adlı fener alayına katıldı.  Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği fener alayı yürüyüşü, emniyet verilerine göre yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Marmaris'te fener alayı yürüyüşü yapıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yaklaşık 10 bin kişi ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğraflarıyla 'Cumhuriyet ve Demokrasi' adlı fener alayına katıldı.
Marmaris Belediyesi'nin Cumhuriyet'in ilanının 95'inci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlediği fener alayı yürüyüşü, emniyet verilerine göre yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlçede yerleşik yaşayan Ukrayna, Rus ve İngilizlerin de katıldığı yürüyüş saat 18.30'da Atatürk Caddesi'ndeki Ketenci Kavşağı'nda başladı. Üzerinde Atatürk resmi bulunan 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' yazılı dev pankart açıldı. Ellerinde meşale, Atatürk posteri ve Türk Bayrakları ile yürüyen vatandaşlar, 'Cumhuriyet Kalesiyiz', 'Atatürk'ün askerleriyiz' ve 'Yaşasın Cumhuriyet' sloganları attı. Yürüyüş sırasında Selda Bağcan'ın 'Sarı saçlım mavi gözlüm' ve 'İzmir Marşı' çalındı. Vatandaşlar yürüyüşün sonunda Kordon Caddesi'nde bulunan Atatürk Anıtı önünde toplandı. Kalabalığı, Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı Askeri Bandosu, '10. Yıl Marşı' ile karşıladı. Meydanda konuşan Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, "Marmaris halkı bir kere daha farkını göstermiştir. Cumhuriyet ve demokrasi için tek yürek olduk. Herkese minnettarım" dedi.
Konuşmanın ardından ellerinde Türk bayrakları ile caddeyi dolduran vatandaşlar, 'Yaşa Mustafa Paşa', 'Atatürk'ün askerleriyiz' ve 'Cumhuriyet'in Kalesiyiz' sloganları atarak dağıldı.

FOTOĞRAFLI

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