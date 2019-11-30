Marmaris'te gıdadan zehirlenen 50 kişiden 49'u, taburcu edildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, özel bir yemek firmasının dün çıkardığı akşam yemeğini yedikten sonra rahatsızlanan 40'ı üniversite öğrencisi, 50 kişiden 49'u, tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Armutalan Mahallesi'ndeki bir yemek fabrikası tarafından hazırlanan; içinde tavuk, köfte ve sütlaçtan oluşan 200 kişilik tabldot yemeğin büyük bir bölümü, dün, İçmeler Mahallesi'nde bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Meslek Yüksekokulu öğrencilerine dağıtıldı. Yemeklerin bir kısmı ise, bir inşaat firmasında çalışan 10 işçiye gönderildi. Akşam yemeğini yiyen 40 üniversite öğrencisi ve 10 inşaat işçisi, bir süre sonra kusma, baş dönmesi, mide bulantısı ve ishal şikayetlerle hastanelere başvurdu. Tedaviye alınan kişilere serum ve iğne tedavisi uygulandı. Sabaha kadar süren tedavi sonrası 49 kişi, taburcu edildi. Tedavisi süren 1 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ishalinin sürdüğü öğrenildi.

Bu arada, Kaymakamlık talimatıyla İlçe Gıda ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Yemeklerden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

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