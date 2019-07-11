Marmaris'te gündüz plajlar, gece sokaklar doldu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te yüksek nemle birlikte etkisini gösteren sıcak hava bunalttı. Serinlemek isteyenler, gündüz plajları, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarını doldurdu.

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği ilçede, deniz suyu sıcaklığı 19, nem ise yüzde 58 derece ölçüldü. Serinlemek isteyenler Atatürk Caddesi'nden Turban Mevkii'ne kadar uzanan 8 kilometrelik mavi bayraklı plajları doldurdu. Şezlonglarını ve sandalyelerini denize çekenler, esintiyle serinlemeye çalıştı. Bazı tatilciler şemsiye altında dinlenmeyi tercih ederken, kimileri çocuklarıyla oyunlar oynadı. Deniz ortasına konumlandırılmış yüzer iskeledeki kaydıraklarda çocuklar gün boyu oynayarak eğlendi.

Gündüz plajları dolduranlar, akşam ise sahildeki yürüyüş yollarına akın etti. Marmaris'te saat 22.00'den itibaren sokaklardaki hareketlilik arttı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii, Atatürk Caddesi, Kordon Caddesi ve Yat Limanı yürüyüş yolu insanlarla dolup taştı. Deniz kıyısına kendilerini atan aileler, saat 02.00'ye kadar akşam denizden gelen esintinin tadını çıkardı.

Kentte tatil yapanlardan Melissa Tunç, "Marmaris çok güzel ve keyifli vakit geçiyorum" dedi. İsveçli Anna Glorian Esfelta ise "Üçüncü kez tatile geliyorum. Marmaris çok güzel. Deniz ve güneşin tadını çıkartıyorum" dedi.