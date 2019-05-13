HABER

Marmaris'te havadan denetimde hatalı sürücülere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 15:58 | Son Güncelleme

MARMARİS'te havadan yapılan denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 sürücüye jandarma ekiplerince ceza kesildi.

Marmaris'te havadan denetimde hatalı sürücülere ceza

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te havadan yapılan denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 11 sürücüye jandarma ekiplerince ceza kesildi.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün 10.00- 11.00 saatleri arası, kırsal Hisarönü- Bozburun mahalleleri arasındaki 65 kilometrelik yolda denetim yaptı. 2 asayiş, 2 trafik ve 1 motosikletli trafik timi kontrollerde yer aldı. Denetime helikopter ve drone ile havadan destek verildi. 1 saat süren denetimlerde 54 araç kontrol edilirken, trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 11 sürücüye, toplam 2 bin lira para cezası kesildi. Turizm sezonunun hareketlenmesiyle araç yoğunluğu artışı yaşandığı, denetimlerin sıklıkla sürdürüleceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te havadan denetimde hatalı sürücülere cezaMarmaris'te havadan denetimde hatalı sürücülere ceza

PARTNERİstanbullular buraya akın ediyor!İstanbullular buraya akın ediyor!
Özel bireylerin sorunlarına çözüm bulacakÖzel bireylerin sorunlarına çözüm bulacak
İŞKUR İl Müdüründen TTK açıklamasıİŞKUR İl Müdüründen TTK açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

Son dakika! Iğdır'dan acı haber: Şehit ve yaralı var...

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Eski hayatından geriye sadece vücudundaki dövmeler kaldı

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmanlı Sarayı'nın sim sırması ABD yolunda

İşte ABD'lilerin yeni gözdesi! Türkiye'de yapıldı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Korku dolu anlar! Küçük Lina, elindeki oyuncağı bırakmadı

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Turistlerin hırsızlık tezgahını polis bozdu

Elazığ'da şehit asker için tören

Elazığ'da şehit asker için tören

Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından Yusuf Nazik'in yargılandığı davada karar

Yusuf Nazik hakkında karar!

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.