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  4. Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza

Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:46 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi.

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye toplam bin 128 TL ceza kesildi.
Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün araçların yoğun olduğu Hisarönü ve Bozburun Mahalleri arasındaki 65 kilometrelik yolda, denetim yaptı. 2 trafik, 3 asayiş ve 2 motorlu trafik timinin görev aldığı denetime bir helikopter de havadan destek verdi. 15 saat süren denetimde, 123 araç kontrol edildi. Trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 5 sürücüye toplam bin 128 TL para cezası kesildi.

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