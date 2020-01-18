Marmaris'te havadan trafik denetiminde sürücülere ceza

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, jandarma tarafından helikopterle trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 5 sürücüye toplam bin 128 TL ceza kesildi.

Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün araçların yoğun olduğu Hisarönü ve Bozburun Mahalleri arasındaki 65 kilometrelik yolda, denetim yaptı. 2 trafik, 3 asayiş ve 2 motorlu trafik timinin görev aldığı denetime bir helikopter de havadan destek verdi. 15 saat süren denetimde, 123 araç kontrol edildi. Trafik kuralı ihlali yaptığı havadan tespit edilen 5 sürücüye toplam bin 128 TL para cezası kesildi.

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