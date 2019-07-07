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Marmaris'te hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 21:45 | Son Güncelleme

Marmaris'te hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı

Marmaris ilçesinde kiralık ev arama bahanesiyle çok sayıda ev ve villada hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlılar tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli mahallelerde kiralık ev ve villa arama bahanesiyle çok sayıda hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek eşkali belirlenen D.A, N.A. ve S.Y. isimli üç kadını, yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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hırsızlık Marmaris Muğla

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