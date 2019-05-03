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Marmaris'te "Hollanda milli günü" kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 20:35 | Son Güncelleme

Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate: - "Hollanda-Türk dostluğu 1612 yılında başlamıştır. 400 yıla aşkın bir tarihe sahiptir"

Hollanda'nın milli günü olan "Kral Günü", Marmaris'te verilen resepsiyonla kutlandı.

Siteler Mahallesi'nde bir otelde gerçekleşen resepsiyonda Türkiye ve Hollanda milli marşları okundu.

Hollanda Marmaris Fahri Konsolosu Murat Azgun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona, Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Erik Weststrate, Ticaret ve Ekonomi Ataşesi Helen Rekkers, Marmaris Belediye Başkan Vekili Ethem Sayar ile turizmciler ve Hollandalı turistler katıldı.

Konuşmasını Hollandaca ve Türkçe olarak yapan Weststrate, Kral Günü'nde Hollanda’da çocukların sokaklarda oyunlar oynadığını, şarkılar söyleyip sokakları renklendirdiğini, bunun Türkiye'de kutlanan 23 Nisan etkinliklerine benzediğini söyledi.

Weststrate, Hollanda ve Türkiye'nin birçok ortak noktası olduğunu belirterek, "Hollanda-Türk dostluğu 1612 yılında başlamıştır. 400 yıla aşkın bir tarihe sahiptir. Ülkemizde 450 binden fazla Türk kökenli vatandaş yaşıyor. Bunlar iki ülke arasında köprü oluşturuyor. Hollanda Türkiye’de en büyük yatırımcı konumunda." dedi.

Artık geleceğe bakıp iki ülkeyi birleştiren noktalara odaklanılması gerektiğini dile getiren Weststrate, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Hollanda ziyaretinin bunun bir örneği olduğunu kaydetti.

Fahri Konsolos Azgun da Marmaris'te 2007 yılından bu yana aralıksız Hollanda milli günü kutlandığını, artık geleneksel hale gelen kutlamanın bölgede yaşayan Hollandalıları Marmarislilerle bir araya getirdiğini dile getirdi.

Önceki iki yılda Türk-Hollanda ilişkilerinde ortaya çıkan kesintilerin iki ülke dostluğunun gücü sayesinde kısa sürede aşıldığını aktaran Azgun, fahri konsolosluk olarak ana hedeflerinin Marmaris'e gelen Hollandalı turistlerin huzurlu ve keyifli bir tatil geçirmesine ve ilişkilerin gelişmesine yardımcı olmak olduğunu ifade etti.

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