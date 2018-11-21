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Marmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

MARMARİS'te, deniz üzerinde, 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi.

Marmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, deniz üzerinde, 10 dakika arayla iki hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle 3'ü yelkenli 5 teknede hasar meydana gelirken, 1 dalış teknesi de battı. Yaralananın olmadığı hortum anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Marmaris merkeze 11 kilometre uzaklıktaki Yalancı Boğaz mevkisinde, saat 14.00 sıralarında, deniz üzerinde hortumlar meydana geldi. İlk hortumda, iskele ve karadaki 25'er metrelik 3 yelkenli ile 20 metrelik 2 motoryat devrildi. Marinadaki iskelede demirli çok sayıda teknede ise hasar meydana geldi. İlk hortum etkisini yitirdi. Marina açıklarında, 10 dakika sonra ikinci kez hortum meydana geldi. Bu fırtınada da açıkta demirli 'Tayvan' isimli dalış teknesi battı. Teknedeki 3 kişi, marina görevlilerince kurtarıldı. Personelin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

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Marmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battıMarmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battıMarmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battıMarmaris'te hortum; yelkenliler hasar gördü, dalış teknesi battı

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