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Marmaris'te imece usulü ile 5 koyu pırıl pırıl yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Temiz çevre için siz de el verin' sloganı ile düzenlenen etkinlikte otel personeli, tatilci ve belediye ekipleri tarafından 5 koyda imece usulü temizlik çalışması yapılıp, çöpler toplandı.

Marmaris'te imece usulü ile 5 koyu pırıl pırıl yaptılar

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 'Temiz çevre için siz de el verin' sloganı ile düzenlenen etkinlikte otel personeli, tatilci ve belediye ekipleri tarafından 5 koyda imece usulü temizlik çalışması yapılıp, çöpler toplandı.
Marmaris'e 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Turgut Mahallesi'ndeki 5 koyda, Marmaris Belediyesi öncülüğünde 'Temiz çevre için siz de el verin' sloganı ile temzlik çalışması yapıldı. Temizlik çalışmasına 5 yıldızlı bir otelin çalışanları, otelde konaklayan tatilciler ve belediye personeli katıldı. Sabah saatlerinde yaklaşık 200 kişi, 5 koyda eş zamanlı olarak temizliğe başladı. Temizlik çalışmasında yat ve kamp malzemeleri, plastik ve metal atıklar, cam ve plastik şişeler ile otomobil lastigi gibi çok sayıda atık toplandı. Toplanan 300 büyük çöp poşeti dolusu atık, tekne, çöp kamyonu ve traktörlerle alınarak, katı atık tesisine götürüldü.
Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Marmaris'in doğasını korumak için sadece temizlik işleri ekiplerimizle çalışma yapmak yeterli olmuyor. Artık her hafta bir kırsal mahallemizde oturanlar ve çalışanlara çağrıda bulunarak temiz çevre için el vermelerini isteyeceğiz. İlk olarak işe Turgut Mahallesi'nde başlattık. Otel personeli ve otelde konaklayan tatilciler de el verdiler. Altı saat süren çalışma sonucunda 5 koyumuzda çevre temizliğimizi gerçekleştirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te imece usulü ile 5 koyu pırıl pırıl yaptılarMarmaris'te imece usulü ile 5 koyu pırıl pırıl yaptılarMarmaris'te imece usulü ile 5 koyu pırıl pırıl yaptılarMarmaris'te imece usulü ile 5 koyu pırıl pırıl yaptılar

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