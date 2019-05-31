Marmaris'te kaçak avcılığa geçit yok

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, yasa dışı avlanmanın önüne geçilmesi için yapılan denetimlerde, açık deniz ve körfeze bırakılan toplam 15 av sepeti ile 27 uzatma oltası ele geçirildi. Sepetlerdeki 4 kilo sinarit ve 2 ahtapot, tekrar denize bırakıldı. Olta ve av sepetleri ise imha edildi.

Marmaris Sahil Güvenlik Ege Grup Komutanlığı ve Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından 28 Mayıs'ta Turunç, Selimiye, Bördübet, Hisarönü, İçmeler, Amos, Kumlubük ile Çiftlik mahalleleri açıklarında, yasa dışı su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 3 dalgıç ve 5 kişi ile 3 gün boyunca 11.00- 16.00 saatlerinde yapılan denetimlerde, açık denize ve körfeze bırakılan av malzemelerinin yerleri tek tek tespit edildi. Dalgıçlar tarafından 7 noktada deniz ürünlerinin avlanması için kullanılan 27 uzatma oltası ve 15 av sepeti ele geçirildi. Av malzemeleri, Marmaris İlçe Tarım Müdürlüğü'nde hazırlanan tutanağın ardından imha edildi. Sepetlerde ele geçirilen ve kaçak avlandığı belirlenen 4 kilo sinarit ve 2 ahtapot, tekrar denize bırakıldı. Yasa dışı avcılığa yönelik çalışmalara bundan sonra da devam edileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



