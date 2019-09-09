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Marmaris'te kaçak yapılar, 15 Ekim'den sonra yıkılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:42 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele devam ederken, tespit edilen 1200 kaçak yapının 560'ının mühürleme işlemleri, tamamlandı.

Marmaris'te kaçak yapılar, 15 Ekim'den sonra yıkılacak

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te, kaçak yapılaşmayla ilgili mücadele devam ederken, tespit edilen 1200 kaçak yapının 560'ının mühürleme işlemleri, tamamlandı. İnşaat yasağının kalkacağı 15 Ekim'den sonra kaçak yapıların yıkımına başlanacağı belirtildi.
Koyları ve denize sıfır ormanlarla kaplı arazileriyle görsel güzellik sunan Marmaris'te, kaçak yapılarla mücadele sürüyor. 13'ü kırsal olmak üzere toplam 25 mahallesi bulunan ilçede, kaçak yapıların ağırlıklı olduğu yerler arasında; arkası orman, önü deniz olan yerler başı çekiyor. Ünlü şelalesi, Kızkumu ve tarihi yerlerin bulunduğu Selimiye, Orhaniye, Söğüt, Turgut, Bozburun, Karacasöğüt, Çamlı ile Taşlıca mahallelerinde, kaçak yapıları çoğunlukla ahşap ile yüzer plastik iskeleler oluşturuyor. Tespit edilen 560 kaçak yapının 40'ının gayrimenkul, 40'ının da kırsal mahallerde bulunan yüzer ve ahşap iskeleler olduğu belirtildi. Kalan 480'ini ise konutlarda pergola, temeli atılmış ama işletme mi ev mi olacağı belli olmayan yapılar ile 'Kıyı Kenar Kanunu'na uymayan gayrimenkuller oluşturuyor. Tespit edilen kaçak 560 yapı, turistik kırsal mahallelerde yer alırken, Marmaris merkezde kaçak yapının olmaması dikkat çekiyor.
1 Ocak 2018'den sonra yapılan kaçak yapılar ve 'Kıyı Kenar Kanunu'na aykırı kırsal mahallelerdeki başta otel, apart otel, ev ve çeşitli işletmeler ile diğer yapılar için yıkım kararı çıkarılacağı belirtildi.
BAŞKAN OKTAY: KAÇAK YAPILARLA İLGİLİ MÜDAHALE OLACAK
Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay, "Marmaris bölgemizde Bozburun Yarımadası dahil olmak üzere 1200 kaçak yapı tespiti söz konusu. Bunun uygulama kısmında aşağı yukarı 560 tanesinde belediyemiz olarak mühürleme işlemleri tamamlanmıştır. Geri kalan kısmında belediye birimlerimiz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte koordineli çalışma devam ediyor. Kaçak yapı ile ilgili hiçbir şekilde hoşgörü göstermeyiz. Bunun üzerine kararlılıkla sonuna kadar gideceğiz. Deniz üzerine yapılan ahşap iskeleler olmak üzere kıyı kenar çizgisine dikkat edilmeden kaçak yapılar mevcut. Örneğin bir parsel içinde 5- 6 bungalov var. Bakanlığımızın açıkladığı 15 Mayıs ile 15 Ekim arası inşaat yasağı var. 15 Ekim sonrasında tespit ettiğimiz ve hukuki süreci tamamlanmış kaçak yapılar ile ilgili müdahale gerçekleştirilecektir" dedi.
KAÇAK YAPI TESPİTİ SÜRÜYOR
Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin kaçak yapılarla ilgili Muğla'nın turistik Marmaris, Bodrum, Fethiye, Göcek ve Datça ilçelerinde denetimleri sürüyor. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömür Özdil ile bağlı ekipler, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle kıyı ve koyları gezip, kaçak yapıları tespit etmeye çalışıyor.

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Marmaris'te kaçak yapılar, 15 Ekim'den sonra yıkılacakMarmaris'te kaçak yapılar, 15 Ekim'den sonra yıkılacakMarmaris'te kaçak yapılar, 15 Ekim'den sonra yıkılacakMarmaris'te kaçak yapılar, 15 Ekim'den sonra yıkılacak

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