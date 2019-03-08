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Marmaris'te kadın polislere pastalı kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:03 | Son Güncelleme

 MARMARİS Emniyet Müdürü Metin Ercan, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında kadın meslektaşlarının gününü pasta kesip, karanfil dağıtarak kutladı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS Emniyet Müdürü Metin Ercan, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kapsamında kadın meslektaşlarının gününü pasta kesip, karanfil dağıtarak kutladı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için etkinlik düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde düzenlenen programda, üzerinde polis teşkilatı amblemi ile '8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun' yazısı yer alan pasta, kadın polislerle birlikte kesildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 45 kadın polise ayrıca karanfil verildi.

İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan, "Kadınlarımız toplumun mihenk taşıdır. Toplumun her alanında kadınlarımızın önemi büyüktür. Marmaris Emniyeti'nin çalışmalarında başarıya ulaşmasında kadın meslektaşlarımızın yeri ayrıdır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü canı gönülden kutlar, görevlerinizde başarılar dilerim" dedi. Kesilen pasta dilimleri, erkek polisler tarafından kadın meslektaşlarına dağıtıldı.

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