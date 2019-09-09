Marmaris'te kadınlar, pazar yerini temizledi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bir grup kadın, belediye ekipleri ile birlikte kapalı pazar yerinde temizlik yaptı.

Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi, Belediye Kapalı Pazaryeri'nde bugün saat 09.00'da, belediye personeliyle birlikte temizlik yaptı. Çoğunluğu sebze, meyve, karton ve poşet atıklarından oluşan 1 traktör römorku çöp toplandı. Toplanan sebze ve meyvelerden oluşan çöpler ile, saç tezgahın üzerine 'Çevremizi temiz tutalım' yazıldı. Pazar girişine konulan panoya da 'doğayı koru' notu düşüldü.

Marmaris Kent Konseyi Başkanı İlkay Gözen, "Çevre farkındalığı için kadınlar olarak pazar yerimizi temizledik. Her gittiğimiz yerde çevremizi temiz tutmalıyız. Lütfen çevremizi ve doğamızı koruyalım" dedi.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift de, "Kadınlar meclisimizle beraber haftanın iki günü kurulan pazar yerimizin temizliğini yaptık. Pazar, her kurulduğunda çevrenin temiz tutulması için pazarcılarımıza 2 büyük boy çöp poşeti veriyoruz. Ne yazık ki pazar yerinin içler acısı bir hali var. Belediye ekipleri olarak çevre temizliğini sağlamak asli görevimiz. Biz temizlemekten asla bıkmayacağız ama vatandaşlarda doğayı korumakla mükellef. Başka Marmaris yok, çevremizi koruyalım ve duyarlı olalım" diye konuştu.