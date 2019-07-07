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Marmaris'te kanyonda mahsur kalan 5 İngiliz turist kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 22:13 | Son Güncelleme

İngiliz turistler 5 saatlik bir çalışma sonucunda güvenli bölgeye ulaştırıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İçmeler Kanyonu'nda mahsur kalan beş İngiliz turisti AFAD ve AKUT ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, tatil için ilçeye gelen İngiliz çift, üç çocukları ile İçmeler Mahallesi'nde bulunan dağlık ve sarp arazide yürüyüşe çıktı.

Yörede İçmeler Kanyonu olarak bilinen alanda yolu kaybederek çıktıkları kayalıklarda mahsur kalan turistler 112'den yardım istedi.

Olay yerine, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve AKUT ekipleri sevk edildi.

AFAD ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekibi, kayalıklarda mahsur kalan İngiliz turistlere yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla Osmaniye Mahallesi sınırları içinde ulaştı. Ekipler, turistleri 2,5 saat sonra güvenli bölgeye ulaştırdı.

Susuzluk çektiği belirlenen turistlere, UMKE ekibi tansiyon ve kan değerleri ölçümü yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
ingiliz turist Kanyon Marmaris

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