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Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki kadın 7 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan, 7 saat süren çalışmanın ardından ormanda yaralı olarak bulundu.Dün Çamlı Mahallesi’nde bulunan evinden yaprak toplamak için ormana giden 100 yaşındaki Emine Eraslan’dan bir daha haber alınamadı.

Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki kadın 7 saat sonra bulundu

Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki Emine Eraslan, 7 saat süren çalışmanın ardından ormanda yaralı olarak bulundu.
Dün Çamlı Mahallesi’nde bulunan evinden yaprak toplamak için ormana giden 100 yaşındaki Emine Eraslan’dan bir daha haber alınamadı. Eraslan’ın yakınları, durumu jandarmaya ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından Marmaris Jandarma Komutanlığı, AFAD, AKUT ekipleri ve vatandaşlar arama yaptı. 7 saat süren arama çalışmanın ardından Eraslan, Çamlı Mahallesi Kızlar Dağı bölgesinde jandarma ekiplerince bulundu. Jandarma ekipleri araçlara kadar yaralı kadını kucağında taşıdı. Eraslan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunda doku zedelenmesi tespit Eraslan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki kadın 7 saat sonra bulundu

Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki kadın 7 saat sonra bulundu

Marmaris’te kaybolan 100 yaşındaki kadın 7 saat sonra bulundu

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