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Marmaris'te kıyı ve deniz dibi temizliğinde 3,5 ton çöp toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:18 | Son Güncelleme

MARMARİS'te yapılan kıyı ve deniz dibi temizliğinde, yatlar ve günübirlik gezi teknelerinden atıldığı değerlendirilen 3,5 ton katı atık toplandı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yapılan kıyı ve deniz dibi temizliğinde, yatlar ve günübirlik gezi teknelerinden atıldığı değerlendirilen 3,5 ton katı atık toplandı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde ilçe genelinde çevre temizliği seferberliği başlattı. Bu sabah, şehir merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Günnücek Milli Parkı ile Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı arasındaki Buruncu mevkisinde kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlık sertifikası bulunan 3 personel, 7 saat süren çalışma sonucunda araç lastiği, yatlarda kullanılan tencere, tava, yat banyo aparatları, balıkçıların kullandığı malzemeler, çürümüş tel ağlar, teknelerde kullanılan alüminyum ve demir aksamlar başta olmak üzere 800 metrekarelik bir alandan yaklaşık 3,5 ton çöp çıkardı. Kamyonete yüklenen çöpler, imha edilmek üzere Muğla Büyükşehir Katı Atık Tesisi'ne götürüldü.

Marmaris Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Marmaris ve çevresinde üç günde bir olağan temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle temizlik çalışmalarımızı artırdık. Dinlenme alanları, orman yollarına çöp konteynerleri koymamıza ve uyarı levhaları asmamıza rağmen her yere çöp bırakılıyor. Denizden ekmeğini kazanan günübirlik gezi tekneleri, balıkçılar ve yatlardan atılan çöpler üzücü. Denizden ekmeğini kazananlar doğayı, denizi koruması gerekirken, kirletiyorlar" ifadelerini kullandı.

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