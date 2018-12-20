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Marmaris'te klimadan 1 metrelik zehirli yılan çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 03:15 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir evin iç klima ünitesi içinde bulunan yaklaşık bir metre uzunluğunda zehirli yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, bir evin iç klima ünitesi içinde bulunan yaklaşık bir metre uzunluğunda zehirli yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Marmaris şehir merkezine 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde Haluk Şahinoğlu'nun oturduğu bir evde yılan olduğu ihbarı yapıldı. Eve gelen itfaiye ekipleri, duvara monte edilmiş klimayı söktüğünde karşılarında yaklaşık bir metre uzunluğunda yılanla karşılaştı. Yılan çıkarma aparatıyla klimadan çıkartılan hayvan 200 metre mesafedeki ormanlık alana bırakıldı.

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