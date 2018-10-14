HABER

Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 18:53 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması' ilginç görüntülere sahne oldu.

Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması' ilginç görüntülere sahne oldu.
Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması' düzenledi. Marmaris'e 10 kilometre mesafedeki kırsal Adaağzı Mevkisi'ndeki bir otelin bahçesine getirilen 40 köpek, 4 kişilik jüri heyeti önünden yetenek ve güzelliklerini ortaya koydu. 15 kilogram altı ve üstü güzellik, kıyafet ve yetenek kategorilerinde yarıştırılan köpekler, sevimlilikleri ile dikkati çekti. 40 köpek arasında dereceye giren 10'u, tekrar podyuma çıkartılarak hünerlerini ortaya koydu. Aralarında Sibirya Kurdu, Doberman, Alman Kurdu, Yorkshire Terrier, İngiliz Bulldog, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Labrodor Retriever ve Kaniş cinsi köpekler kıyafet-yetenek- güzellik kategorisinde değerlendirilmeye alındı. Dereceye giren köpeklerin yarın (Pazartesi) açıklanacağı ve ödüllerinin dağıtılacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'Marmaris'te, 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması'

PARTNERPoposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!Poposuna estetik yaptırdı değerine değer kattı!
Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktıTayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı
Toz bulutu, Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkilediToz bulutu, Ceylanpınar'da hayatı olumsuz etkiledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Suudi Arabistan'dan Trump'a Cemal Kaşıkçı yanıtı! Trump ne demişti?

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Toz fırtınası görenleri hayrete düşürdü! Türkiye'ye böyle geldi

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Elçin Sangu’nun yıllar öncesine ait Çerkes dansı görüntüleri ortaya çıktı

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Köprüde ölüm yarışı! Fenomen olmak için bunu da yaptılar

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Servis minibüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Tayini çıkan imam deliye döndü! Balyozla caminin lojmanını yıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cemal Kaşıkçı ile ilgili 3 ülkeden ortak açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çamlıca Camii'nde inceleme

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

CHP İzmir'de 2019 yerel seçim hazırlığı: 62 kişi görev bıraktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.