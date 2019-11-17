Marmaris'te köpekler güzellik ve yetenekleri için yarıştırıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, bu yıl 10'uncusu düzenlenen 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması', renkli görüntülere sahne oldu.

Marmaris Hayvan Hakları Koruma Derneği (MAHAYKO) tarafından 'Köpek Güzellik ve Yetenek Yarışması' düzenlendi. Ulusal Egemenlik Caddesi'ndeki 19 Mayıs Gençlik Meydanı'na getirilen 50 köpek, 5 kişilik jüri heyeti önüne çıkarıldı. 15 kilogram altı ve üstü 'güzellik-kıyafet', 'sahibinden koş' ve 'yetenek' kategorilerinde yarıştırılan köpekler, sevimlilikleri ile dikkat çekti. Saat 13.00'de başlayan yarışmada 50 köpek arasında dereceye giren 10'u, tekrar podyuma çıkartılarak hünerlerini ortaya koydu. Aralarında Yokshire, Terrier, Fransız Bulldog, Golden Retriever, Labrodos Retriver, Kaniş, Alman ve Sibirya Kurdu cinsi köpekler kıyafet, yetenek, güzellik kategorisinde değerlendirilmeye alındı.

3 KATEGORİDE YARIŞTILAR

En güzel kıyafet kategorisinde Ayşe Şentürk'ün sahibi olduğu 6 yaşındaki 'Lolita' isimli kaniş cinsi köpek birincilik kupasını kazandı. İkinciliği Ayten Koçak'ın 'Zeytin' adlı terrier cinsi, üçüncülüğü ise Fadime Karaman'ın Yorkshire cinsi 'Tarçın' isimli köpeği elde etti. Yetenek dalında ise birinciliği 'Çomak' adlı Beren Şen'in kurt köpeği, ikinciliği Lubaşka Pehlivanoğlu'nun 'Bruise' isimli 'Labrador' cinsi köpeği, üçüncülüğü ise Fadime Karaman'ın Tarçın isimli köpeği kazandı.