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Marmaris'te kruvaziyer turizmi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 14:59 | Son Güncelleme

"Horizon" adlı kruvaziyer 1400 yolcusuyla ilçeye geldi

Malta bayraklı "Horizon" adlı kruvaziyer, Marmaris Limanı'na yanaştı.

Horizon", büyük çoğunluğu İspanyollardan oluşan 1400 yolcusu ve 500 kişilik mürettebatıyla Marmaris Limanı'na geldi.

Yolcular, gümrükteki işlemlerinin ardından Marmaris Çarşısı, kale içi ve yat limanını gezdi. Turistlerden bazıları kafelerde oturdu, alışveriş yaptı.

Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka Mahallesi'ne de düzenlenen turlara katılan yolcular, İçmeler, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Gökçe mahallelerinde turistik yerleri gezdi.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine, İspanyol ağırlıklı turistlerin ikinci kez ilçeye geldiğini söyledi.

Marmaris'e bu yıl 35-40 civarında kruvaziyerin geleceğini belirten Bayazıt, "Horizon adlı kruvaziyer ilçemize 17 kez daha liman ziyareti gerçekleştirecek."dedi.

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Kruvaziyer liman Marmaris Muğla ziyaret

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