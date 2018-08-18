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Marmaris'te küçükbaş kurbanlıklara ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

MARMARİS'te kurulan hayvan pazarında, doğal beslendiği belirtilerek satılan küçükbaş kurbanlıklar ilgi gördü.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te kurulan hayvan pazarında, doğal beslendiği belirtilerek satılan küçükbaş kurbanlıklar ilgi gördü. Pazarın en pahalı küçükbaşı 'Çako' adlı 113 kilo ağırlığındaki koç, 2 bin 250 liraya satıldı. Marmaris'in Günnücek mevkisindeki Muğla Büyükşehir Araç Parkı'nda, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarı kuruldu. Van, Konya, Muş, Kütahya, Aydın ile Muğla'nın Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinden canlı hayvan pazarına gelen besiciler, satış için beklemeye başladı. Kurulan 13 çadırın birinde 7 büyükbaş hayvan satışı yapılırken, ilgi küçükbaşlara oldu. Teke, koç ve koyunlar, 1200 ila 2 bin 500 lira arasında satılıyor. Kurban almaya gelenler en çok dağ ile ovalarda serbest beslenen küçükbaş kurbanlıkları tercih ediyor. Van'dan 9 yıldır kentte kurulan pazara kurbanlık getiren Zeki Özdede, "Marmaris'ten çok memnunun. 120 küçükbaş hayvanı pazara getirdim. 2 günde 52'sini sattım. Hayvanlarımız dağ ve ovalarda serbest dolaşıp doğal besleniyor. Kapalı çiftliklerde beslenenlerden daha çok rağbet görüyor. Fiyatlar artmasına rağmen ilgi büyük" dedi. Konya'dan 11 yıldır kente gelen Mehmet Dönmez ise "100 koyun, 50 teke olmak üzere toplam 150 doğal beslenen küçükbaş kurbanlık getirdim. Fiyatlar yüksek olsa da ilgi fazla" diye konuştu. Van'ın Çaldıran ilçesinden 150 küçükbaş hayvan ile pazara gelen Fikret Özdede, "13 yıldır Marmaris kurban pazarına geliyorum. Kurbanlıklarımızın hepsi ovalarda doğal beslenen hayvanlarımızdır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da arife günü tüm kurbanlıklarımızı satarız" dedi.

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