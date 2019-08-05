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Marmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

 MARMARİS'e 13 kilometre uzaklıktaki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan, denize sıfır Köy Hizmetleri Kampı ve 9 kilometre uzaklıktaki Adaağzı mevkisinde yer alan Ziraatçılar Kampı, kamu kurumları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır boş bekletiliyor.

Marmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'e 13 kilometre uzaklıktaki turistik İçmeler Mahallesi'nde bulunan, denize sıfır Köy Hizmetleri Kampı ve 9 kilometre uzaklıktaki Adaağzı mevkisinde yer alan Ziraatçılar Kampı, kamu kurumları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yıllardır boş bekletiliyor. Mahkeme sürecinde yapılan itirazlarla uzayan hukuki süreç yüzünden atıl kalan iki kamp, harabeye döndü.
Marmaris'e 13 kilometre uzaklıkta bulunan turistik İçmeler Mahallesi Kızılkum mevkisindeki 30 dönümlük, içinde binaların bulunduğu arazi, 1996 yılında Köy Hizmetleri ve Kooperatifler Genel Müdürlüğü'ne, personel eğitim merkezi tesisi yapılması için bedelsiz olarak 49 yıllığına tahsis edildi. Arazi, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005 yılında kapatılmasının ardından Muğla Tarım İl Müdürlüğü'ne, 2008'de ise mahkeme kararıyla Çevre ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Muğla İl Özel İdaresi'nce hukuk mücadelesi başlatıldı. Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde açılan dava sonunda tesisler, Muğla İl Özel İdaresi'ne tahsis edildi. Plan ve Bütçe ile Turizm, Gençlik ve Spor Komisyonu'nca Köy Hizmetleri Kampı'nın, 2012 yılında turizme kazandırılması için görüş birliğine varıldı. Muğla İl Özel İdare Müdürlüğü'nün kapanmasıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Muğla Milli Emlak Dairesi Başkanlığı alanın kendilerine tahsisi için davalık oldu. Yapılan mahkeme sonucu alanın, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne verilmesine karar verildi. İl Milli Emlaklar Daire Başkanlığı'nın itirazıyla süreç, Yargıtay'a taşındı. Arazi içinde 2 katlı 31 betonarme daire, 1 prefabrik ev, içindeki çeşitli eşyalarla çürümeye terk edildi. Duvarları yazı tahtasına çevrilen binanın içindeki yataklar ya çürümeye bırakıldı ya da kimliği belirsiz kişilerce alındı. Denize sıfır konumdaki arazinin kapıları zincir ile kilitlenmesine rağmen günübirlik ve çadırları ile gelenlerin kamp yeri haline geldi.
İMAR İZNİ ÇIKMADI, TESİS ÇÜRÜDÜ
Marmaris'in 9 kilometre kırsalındaki Adaköy Mahallesi Adaağzı mevkisindeki Ziraatçılar Kampı'nın da durumu aynı oldu. Denize sıfır, içinde çam ve sığla ağaçlarının bulunduğu, ailelerin çadır kampı yapmak için ideal bulduğu 50 dönümü kapsayan arazi, harabeye döndü. Tesis, dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 1996 yılında turizm şirketine 49 yıllığına kiralandı. 90 yataklı, 1'er odalı 30 ahşap tesis yapılması şartıyla Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından izin verildi. Turizm firması 1+1 ahşap evleri yaptı. Yapılan tüm resmi yazışmalara rağmen imar izni çıkmayınca tesis, atıl durumda kaldı. Demir kapı ile kapatılan, içindeki ağaçların büyüyerek, yürüyüş yolunu kapattığı tesiste yapılan tüm ahşaplar çürüdü.
'BİR AN ÖNCE KARARA BAĞLANMALI'
DHA muhabirine tesislerle ilgili açıklama yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Marmaris'in en güzel yerlerindeki tesislerin kaderine terk edilmesi üzücü. Mahkeme aşaması devam eden tesislerle ilgili söylenecek pek bir şey yok. Ama bir an önce karara bağlanarak turizme açılması sağlanmalı" dedi.
Marmaris Belediyesi yetkilisi ise "Bir an önce mahkeme kararı çıkmalı. Çıkacak karara göre belediye olarak girişimlerimiz olacak" dedi.

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Marmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdüMarmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdüMarmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdüMarmaris'te kurumların anlaşmazlığı nedeniyle iki kamp tesisi çürüdü

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