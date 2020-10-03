Marmaris’te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay Siteler Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumculuk yapan Raşit A.’ya dükkanını kapatacağı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından otomatik tüfekle ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kuyumcu Raşit A. bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Raşit A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Marmaris’teki hastaneden Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri il genelinde çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

