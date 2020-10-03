HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Marmaris’te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

Marmaris’te kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Olay Siteler Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kuyumculuk yapan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Olay Siteler Mahallesi’nde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuyumculuk yapan Raşit A.’ya dükkanını kapatacağı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından otomatik tüfekle ateş açıldı. Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kuyumcu Raşit A. bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Raşit A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Marmaris’teki hastaneden Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olaydan sonra kaçan şahsın yakalanması için polis ekipleri il genelinde çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamışVahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir? İstikşafi ne demek? İstikşafi görüşme ne anlama gelir?
1/
En Çok Okunan Haberler
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Sevilen dizide skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e açılmaya hazırlanıyor
Kanuni görev bekliyor
Antalya'da büyük vurgun: Taksici, çevresinden aldığı 750 bin TL ile kayboldu
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
Kavgada vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Vahşice ölen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış
Düğün konvoyunda korkunç kaza: Camdan fırlayan sürücü feci şekilde can verdi
Dehşete düşüren kaza! Camdan fırlayan sürücü öldü
Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu
Kartal'da bir kişi park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu
Aydos Ormanları alev alev yandı
Aydos Ormanları alev alev yandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.