Marmaris'te mega yata 400 bin litre yakıt ikmali yapıldı

Marmaris Limanı'nda Özbek asıllı Rus milyarder Alisher Usmanov'a ait milyon dolarlık "Dilbar" isimli mega yat 400 bin litre ÖTV'li yakıt verildi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in ortağı olan milyarder iş adamı Alisher Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yaklaşık 600 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'na bağlandı.

Yakıt alımı için çevre güvenliği alınan yata tankerlerle 400 bin litre ÖTV’li akaryakıt ikmali yapıldı. Akaryakıt için yaklaşık 2,5 milyon lira ödeyen yatın yiyecek içecek ikmali yaptığı da öğrenildi.

İçinde 80 mürettebat bulunan yatta misafir yolcu bulunmadığı bildirildi.

