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Marmaris'te öğrenciler kostümlü yürüyüşle eğitime dikkat çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:43 | Son Güncelleme

MARMARİS'te eğitimin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak isteyen ilkokul öğrencileri kostümlü yürüyüş yaptı.

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te eğitimin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak isteyen ilkokul öğrencileri kostümlü yürüyüş yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019- 2020 eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Haftası kutlamaları kapsamında, eğitimin önemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak için yürüyüş düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, ilkokul öğrencileri, veliler ve öğretmenler yürüyüşe katıldı. Bazı öğrenciler ağaç, kitap ve yaprak kostümleri giydi. Çocuklar ellerinde 'Kalem kılıçtan daha güçlüdür', 'İlköğretim geleceğin temelidir' ve 'Toprak, tohum ve fidanlar biziz' dövizleri taşıdı. Çocuklar, "Doğana sahip çık" sloganı attı. Kostümlü çocukları gören yabancı turistler, cep telefonuyla fotoğraf ve video çekerek alkışlarla destek verdi. Ketenci Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde son buldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunan topluluk, İstiklal Marşı'nı okudu. Etkinliğin sona ermesiyle çocuklar, servislerle okullarına götürüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, "İlçe merkezindeki ilköğretim okulu öğrencileri, veliler ve öğretmenler bir araya gelerek İlköğretim Haftası'nda farkındalık yürüyüşü düzenledik. Yürüyüşte yeni ders zili ve çocuk marşları çalındı. Hep birlikte eşlik ettik" dedi. Ahu Hetman İlköğretim Okulu öğretmeni Süleyha Kurşun, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza ilkokul çağlarında milli değerlerimize sahip çıkacak; eğitim-öğretim vermeliyiz. Çocuklarımıza küçük yaşlarda doğayı sevmeyi ve korumayı öğretmeliyiz" dedi.

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