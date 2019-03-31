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Marmaris'te, önce sandık sonra deniz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

MARMARİS'te yaşayanlar sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı.

Marmaris'te, önce sandık sonra deniz keyfi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te yaşayanlar sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giderek oylarını kullanmaya başladı. Ardından sahilin yolunu tutanlardan bazıları güneşin keyfini çıkarırken, bazıları da kafeteryaları doldurdu. Bazı kişeler de denize girdi.
Marmaris'te 68 bin 515 seçmen, bugün saat 08.00'den itibaren 174 sandıkta oy kullanmaya başladı. Engelli veya yaşlılar, yakınlarının yardımıyla sandığa gitti. İlçenin en yaşlıları arasında yer alan tiyatro oyuncusu 92 yaşındaki Altan Karındaş, huzurevi personelinin, 97 yaşındaki Mühire Ünlü de akrabalarının yardımıyla oyunu kullandı. Kaymakam Celalettin Yüksel ve Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da aileleriyle gelerek sıraya girip, vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.
İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde oturan, Türklerle evlenip Türk vatandaşı olan 1000 kişi de oyunu kullandı. 17 yıldır İstanbul ve 3 yıldır Marmaris'te yaşayan Azerbaycan uyruklu turizmci Afag Palu, "İlk defa Marmaris'te oy kullanıyorum. İnşallah herkes için hayırlı olur" dedi.
Oyunu kullananlar aileleriyle birlikte sahile, yürüyüş yollarına ve mesire yerlerine akın etti. Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin hava sıcaklığını 23 derece gösterdiği şehir merkezinde denize girenler de oldu. Kimileri yanlarında getirdikleri portatif sandalyelerde oturarak, deniz manzarasını izledi, bazıları da bikini ve mayolarıyla şezlonglara uzanarak güneşlendi. Türkmenistan Parkı'nda bulunan parklarda çocuklar oyun oynadı. Aileler, eşsiz deniz manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı. Oteller bölgesi olarak adlandırılan Uzunyalı Mevkii'ndeki restoranlar ile kafeteryalarda oturacak yer kalmadı. Kimi aileler ise araçlarıyla kırsal mahallelerdeki mesire yerlerine gitti.
Sabah saat 08.00 ile 12.00 arasında, haklarında yakalama ve zorla getirme kararı bulunan 11 seçmen, oyunu kullandıktan sonra polis ve jandarma tarafından gözaltına alındı.

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