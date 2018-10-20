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Marmaris'te orkide günleri sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:08 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için '1.

Ali GÜNDOĞAN MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, biyoçeşitliliğe dikkat çekmek için '1. Orkide Günleri' adlı sergi açıldı. Sergide, 50 tür orkide ile bazı bitkilerin fotoğrafları, ilgilerinin beğenisine sunuldu. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'nde canlı orkide ve bitki fotoğrafları sergisi açıldı. Türkiye'de zengin biyoçeşitliğe dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe; Marmaris Belediye Başkanı CHP'li Ali Acar, başkan yardımcısı İsmet Kamil Öner, sivil toplum ve dernek temsilcileri katıldı. Etkinlik organizatörü, jeoloji mühendisi Hakkı Çoğuroğlu, 50 canlı orkide çeşidinin yanı sıra çeşitli bitkilerin fotoğraflarını sergiledi. Türkiye'nin tek başına Avrupa ülkelerine eş değer bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu söyleyen Çoğuroğlu, Ülkemizde 150 çeşit orkide türü bulunmaktadır. Bu orkidelerin 84'ü Muğla çevresindedir. Bu tür salonlarda çok sayıda sanatsal etkinlik düzenleniyor. Fakat bizler Türkiye'nin bitki ve çiçek çeşitliliğini ortaya çıkarmak ve farkındalık yaratmak için ilk defa böyle bir sergi düzenledik dedi. Çopuroğlu, davetlileri sergiyi gezdirerek orkideler hakkında bilgi verdi. Serginin 22 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'e kadar açık kalacağı bildirildi.

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