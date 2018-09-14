HABER

Marmaris'te orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

MARMARİS'teki ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık kızılçam zarar gördü.

Marmaris'te orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS'teki ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık kızılçam zarar gördü.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkii'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan; 155 söndürme işçisi ve 150 destek elemanıyla karadan yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yörede yaşayanlar da destek verdi.
Bu sabah kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik orman yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Marmaris'te orman yangınıMarmaris'te orman yangınıMarmaris'te orman yangını

PARTNERKur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...Kur'an-ı Kerim'de de adı geçiyor! İşte mucize gıdaların inanılmaz faydaları...
İlişkiyi reddeden boşandığı eşini hastanelik ettiİlişkiyi reddeden boşandığı eşini hastanelik etti
YPG'li 2 terörist, tarlada çalışırken yakalandıYPG'li 2 terörist, tarlada çalışırken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Demet Akalın'ı çıldırtan yorum

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Bakan Albayrak'tan faiz artırımı ve "20 Eylül" açıklaması

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Gece yarısı operasyon! AK Partili Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Kastamonu'da dolu yağdı, hayat felç oldu! Elektrik ve internet gitti

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde öğretmene cinsel içerikli görüntüleriyle şantaj! Ev ve arabasını sattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.