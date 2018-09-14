Marmaris'te orman yangını

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MARMARİS'teki ormanlık alanda çıkan yangında 10 hektarlık kızılçam zarar gördü.
Hisarönü Mahallesi Bördübet Mevkii'nde çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, dün saat 19.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 5 kilometre mesafede çıkan yangında alevler, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopterle havadan; 155 söndürme işçisi ve 150 destek elemanıyla karadan yangına müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve yörede yaşayanlar da destek verdi.
Bu sabah kontrol altına alınan yangında, 10 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik orman yangının çıkış sebebinin araştırıldığını söyledi.
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