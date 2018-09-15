Marmaris'te orman yangını

MARMARİS(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde bugün öğleden sonra orman yangını başladı. Sarp ve dağlık arazideki yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 30 arazöz, 5 iş makinesi ve 250 orman işçisiyle müdahale edilmeye başlandı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü, havadan ve karadan müdahalelerle yangının kontrol altına alınmasına çalışıldığı belirtildi.
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