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Marmaris'te orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 19:09 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki yangın kontrol altına alındı.

Marmaris'te orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki yangın kontrol altına alındı. Söndürme soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
MARMARİS (Muğla), (DHA)
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